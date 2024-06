PM apreende cerca de 7 kg de ‘supermaconha’ escondidos em televisões no oeste do Pará

Imagem mostra a quantidade de skunk apreendido pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um adolescente foi apreendido e três pessoas presas durante a ação.

Cerca de 7 quilos de skunk, a “supermaconha”, escondidos dentro de duas televisões foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã de sábado (2), em Santarém, oeste do Pará. Três pessoas foram presas e um adolescente, apreendido. Entre os detidos, foi identificado Maicon de Abreu Sousa como um dos envolvidos no transporte do material entorpecente.

A ação, conforme dito pelo sargento Alexandre, da PM, em entrevista ao repórter Bena Santana, começou com a abordagem de quatro pessoas que trafegavam em duas motocicletas, cada uma transportando uma TV. A primeira abordagem ocorreu na travessa Dom Frederico Costa com a avenida Borges Leal, no bairro Prainha. A segunda foi feita na Avenida Tapajós, próximo à Praça Tiradentes, local que possivelmente seria ponto de embarque para o município de Itaituba, sudoeste do estado, de acordo com o portal O Impacto.

Depois que constatada a existência da droga nas televisões, as quatro pessoas foram levadas à 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, junto com o entorpecente apreendido. Um inquérito deve ser aberto para apurar a origem e o destino da “supermaconha”, incluindo possíveis conexões com o tráfico de drogas na região.

O que é a skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2024/10:52:58

