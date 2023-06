Jauari é a nova moradora do ZOOUNAMA

Com pouco mais de um metro, a filhote de peixe-boi foi encontrada pelos pescadores da comunidade de Costa.

Nesta quarta-feira (20), o ZOOUNAMA – zoológico da UNAMA Santarém – recebeu uma nova moradora. Trata-se de uma filhote de peixe-boi de 14kg e 102 cm. Os responsáveis por encontrarem Jauari, como foi batizada, foram os pescadores da comunidade de Costa, município de Prainha. Ela já foi medicada e está sob observação da equipe do Projeto Peixe-boi, em Santarém.

Para o médico veterinário do ZOOUNAMA, Jairo Moura, a filhote está recebendo bem a dieta balanceada que a equipe montou. “Sabemos que essa fase é de amamentação. Por isso, preparamos uma dieta baseada no seu tamanho e peso. Agora, é necessária muita observação, pois se trata de uma peixe-boi que foi tirada de sua mãe e precisa do leite materno”, destacou o veterinário.

De janeiro a junho de 2023, o zoológico já recebeu oito espécimes de peixe-boi, sendo todos filhotes. Em muitos casos, feridos e desnutridos. Graças ao projeto e à rede de apoio que os animais recebem dos órgãos ambientais, a população tem se empenhado para que a espécie não desapareça na bacia amazônica.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/06:25:27

