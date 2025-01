MEC considera ilegal mudar educação do campo para EaD e MPF volta a pedir à Justiça que proíba medida no Pará

Arte: Comunicação/MPF | Documentos divulgados pelo MPF comprovam que Seduc planeja implementar EaD em terra indígena já em 2025

O Ministério Público Federal (MPF) voltou a pedir à Justiça Federal que proíba o governo do Pará de transformar em Educação a Distância (EaD) as aulas presenciais oferecidas aos povos da floresta, do campo e das águas no estado.

O pedido foi feito na última terça-feira (21), após o Ministério da Educação (MEC) ter enviado nota técnica ao MPF em que registra que a legislação não prevê ensino à distância para Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs).

A nota técnica havia sido solicitada pelo MPF ao MEC na última sexta-feira (17). O documento foi incorporado a um processo judicial em que o MPF atua pela não virtualização da educação do campo.

Especificidades desrespeitadas – O MEC argumenta que a modalidade EaD não está em conformidade com a legislação que garante a educação intercultural e o respeito às especificidades dos PCTs, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, trabalhadores rurais assentados, dentre outros.

“Em atenção aos fundamentos constitucionais e legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a oferta da Educação a Distância e seus derivados, como ‘modelo de aulas telepresenciais’ ou sistemas interativos de oferta educacional, especificamente para comunidades rurais em sua diversidade, não encontram sustentação nos marcos legais da educação”, destaca a nota técnica.

Na Justiça, o MPF defende que cada um dos povos e comunidades tradicionais do Pará deve ser consultado antes de qualquer tomada de decisão do estado sobre esse tema.

Pretensão confirmada – Nesta quarta-feira (22), o MPF divulgou resposta que a instituição recebeu da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) em 2024 que confirma a pretensão do governo estadual de virtualizar o ensino para indígenas em 2025.

No documento, o titular da Seduc, Rossieli Soares da Silva, encaminha ao MPF posicionamento da diretoria de Planejamento de Rede da Seduc em que é informado que a implantação do ensino médio na aldeia Itapeyga, na Terra Indígena Parakanã, será feita este ano via Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep).

A resposta foi assinada por Rossieli em 26 de setembro de 2024. Em 2025, o governo do estado tem divulgado, em comunicados institucionais, que a nova Lei do Magistério do Pará, aprovada no final de 2024, garante a manutenção do ensino presencial para PCTs. Para lideranças indígenas e o MPF, a lei põe fim ao regime presencial de ensino.

Nota técnica do MEC sobre o tema.

Resposta da Seduc ao MPF que confirma pretensão de implantação de EaD para indígenas.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:10:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...