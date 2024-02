Governo se reúne com servidores federais para discutir reajuste salarial, nesta quarta (28)

Encontro será realizado na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT), na capital federal (Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil)

O presidente Lula participará da primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente em 2024 a partir das 14h30, em Brasília.

Nesta quarta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente em 2024, que deve discutir o reajuste salarial dos servidores federais. O encontro será às 14h30, na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT), em Brasília.

O governo deve apresentar uma contraproposta à demanda de reajuste dos servidores que, em janeiro, solicitaram aumento de 34,32% e 22,71% (divididos em duas categorias), a serem implementados gradativamente até 2026. Os servidores federais argumentam que vêm enfrentando perdas salariais nos últimos anos. Em maio de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) já havia viabilizado o aumento de R$ 200 no vale-alimentação e o reajuste salarial de 9% a todos os servidores públicos federais. Para os próximos dois anos, o MGI propõe mais 9% de correção, a ser pago em duas parcelas de 4,5%: maio de 2025 (1ª) e maio de 2026 (2ª).

Para este ano, o governo Lula propõe aumento nos seguintes auxílios: Auxílio-alimentação: de R$ 658 para R$ 1.000Auxílio per capita referente ao auxílio-saúde: de R$ 144 para R$ 215Auxílio-creche: de R$ 321 para R$ 484,90.Os novos valores seriam pagos a partir de maio e representam 51% de reajuste dos auxílios, já previsto no Orçamento de 2024. Algumas categorias vêm tentando fechar acordos desde o início do atual governo, que culminaram na reestruturação da carreira de policial penal federal e no pagamento do bônus de eficiência de auditores fiscais da Receita Federal, firmados este ano. Na reunião de logo mais, todos os servidores do Executivo federal devem ser contemplados pelas demandas da Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2024/09:35:13

