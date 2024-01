PM e esposa são suspeitos de abusar dos filhos e filmar os crimes

A esposa e o PM foram presos pela Polícia Civil. Uma mulher, que mantinha um relacionamento com o casal, foi presa em flagrante.

A Polícia Civil de Rondônia prendeu um policial militar e a esposa dele por suspeita de ambos abusarem dos filhos. As crianças, segundo informações do portal G1, têm 2, 9 e 12 anos. O casal é acusado de filmar os crimes e divulgar o conteúdo na internet.

Segundo as investigações, o PM abusava da filha caçula, enquanto a esposa, dos mais velhos. A corporação informou que os abusos ocorriam desde 2021.

Além dos dois, a polícia prendeu em flagrante uma terceira pessoa envolvida, que mantinha um relacionamento com os dois suspeitos, por armazenamento de pornografia infantil.

As prisões, cumpridas nessa sexta-feira (19/1), ocorreram no âmbito da Operação Inocência Perdida, cumprida pela 1ª Delegacia de São Francisco do Guaporé.

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão, executou dois mandados de prisão preventiva e realizou uma prisão em flagrante.

Durante a operação, a polícia ainda apreendeu três armas de fogo e diversas munições de variados calibres. Os agentes descobriram dispositivos eletrônicos com material explícito de pornografia infantil.

Os detidos foram recolhidos às unidades prisionais e estão à disposição da Justiça. “As crianças e os adolescentes, filhos do casal preso, foram entregues ao Conselho Tutelar, que acompanhou as diligências e se encarregou de colocá-las em um lar substituto”, informou a corporação.

A Polícia Militar de Rondônia informou ao Metrópoles que tem tomado medidas administrativas e disciplinares necessárias em decorrência da gravidade do caso.

“O Comando-Geral da PM repudia qualquer conduta que vá de encontro aos princípios éticos e legais que regem suas atividades e ressalta que a ação isolada não reflete os valores e padrões da corporação como um todo”, destacou a corporação por meio de nota.

