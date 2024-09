PM é preso, após mulher embriagada dirigir viatura e provocar acidente em Belém.

Viatura invadiu calçada após colisão na orla de Icoaraci. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caso ocorreu na orla de Icoaraci, distrito de Belém. A Polícia Militar (PM) informou que o agente foi detido por desvios de conduta e será apresentado na corregedoria.

Um policial militar foi preso neste sábado (14), após se envolver em um acidente de trânsito na orla de Icoaraci, em Belém. Segundo testemunhas, ele ensinava uma mulher embriagada a dirigir com a viatura.

A Polícia Militar (PM) informou que o agente foi detido por desvios de conduta e será apresentado na corregedoria. A mulher também foi presa. Segundo a PM, ela foi autuada por alcoolemia e está à disposição da Justiça.

Imagens mostram a viatura por cima da calçada, ao lado de três motos caídas. Não houve registro de feridos, mas a ocorrência provocou confusão e tumulto no local.

Pessoas que passavam pelo orla relataram que o viatura bateu nas motos e em um carrinho de bebidas de um vendedor ambulante.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém

