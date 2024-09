Operação contra tráfico interestadual de drogas prende três paraenses no Rio Grande do Norte

Drogas e itens apreendidos no RN. — Foto: PF PA/

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Pará também prendeu em flagrante uma mulher em Igarapé-Miri durante outra operação.

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Pará prendeu três paraenses, sendo um homens e duas mulheres, em flagrante no terminal rodoviário de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso foi divulgado pela Polícia Federal (PF) neste domingo (15).

Segundo os agentes, a operação, intitulada ‘Guanabara’, investigou, por quatro meses, um esquema de tráfico interestadual. “Uma facção criminosa remetia grandes quantidades de entorpecentes de Belém para Natal, que eram transportados por ‘mulas’ em ônibus de linha”, afirmou a PF.

A corporação detalhou que um carro foi interceptado no sábado (14). Ele transportava 12 kg de skunk, a “supermaconha”, que estava em duas malas no bagageiro.

“A abordagem foi quando o veículo chegou ao terminal rodoviário de Natal. Duas mulheres e um homem, que estavam no veículo, foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes”, pontuou a PF.

O homem, ainda de acordo com os agentes, também foi autuado em flagrante por apresentar documento falso durante a abordagem. Além disso, contra ele foi cumprido um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém, também por tráfico.

Prisão no Pará

No mesmo sábado (14), a Ficco flagrou cocaína e maconha durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

A diligência resultou na apreensão de cerca de quatro kg de cocaína do tipo óxi, 2,2 kg de cocaína em pó e um quilo de maconha.

Segundo a PF, as drogas estavam na posse da moradora da casa, que foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes.

Os agentes informaram que o mandado foi resultado de investigação sobre distribuição de drogas no município, que estaria sendo promovida por uma liderança regional de facção criminosa, que mora fora do Pará.

O que é a Ficco?

A Ficco é uma força-tarefa composta pela PF, Polícia Civil (PC) do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), com objetivo de realizar uma atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Pará.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2024/16:54:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...