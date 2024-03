PM é preso por suspeita de roubo de ouro avaliado em R$ 4,2 milhões

(Foto:Reprodução) – -O cabo da Polícia Militar Bento Luciano de Souza foi detido nesta terça-feira (5), sob suspeita de participação em um roubo de 14 quilos de ouro, avaliado em R$ 4,2 milhões. O militar é considerado por seus colegas de farda como um criminoso de alta periculosidade e integrante de uma milícia.

A prisão de Bento Luciano foi realizada por policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia de Manaus (AM), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, como parte da operação Milícia Dourada, coordenada pelo delegado Costa e Silva.

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Durante a operação, uma motocicleta esportiva do modelo Ducati Panigale, avaliada em R$ 170 mil, também foi apreendida, sendo aquisição posterior ao crime, de acordo com a polícia.

O roubo do ouro ocorreu em 22 de setembro, quando cinco indivíduos negociavam a venda do metal precioso em uma residência no bairro Ponta Negra. Três ladrões, incluindo o cabo, invadiram o local pelo basculante do banheiro e levaram o ouro. O trio estava vestido com fardamento da Polícia Civil e utilizando balaclavas.

Nas investigações, foi identificado que o carro utilizado pelos suspeitos foi alugado por Bento Luciano, utilizando uma placa clonada de uma delegacia especializada da Polícia Civil.

O cabo já enfrenta processos por roubo e extorsão, atualmente em tramitação na justiça. Anteriormente, ele foi expulso da corporação, mas reintegrado por ordem judicial e, recentemente, encontrava-se licenciado para tratamento de saúde.

O detido será apresentado em audiência de custódia e permanecerá recolhido no Batalhão de Guarda da PM, enquanto as investigações continuam. A ação desta terça-feira contou com o apoio de policiais do 5°DIP, 8°DIP, 20°DIP e 21°DIP, e as instituições prosseguirão com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.

