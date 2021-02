PM em Itaituba prende dupla suspeita de tráfico de “super maconha”

(Foto: Divulgação Polícia Militar) – Cerca de 710 gramas da droga skunk, conhecida como “super maconha”, foram apreendidas na terça-feira (23), pelo Núcleo Regional de Inteligência do Comando de Policiamento Regional X, no município de Itaituba, sudoeste paraense, em conjunto com o Grupamento Tático Operacional (GTO) da região.

Os policiais receberam informações sobre um homem que distribuía drogas na Vila do Caçula e abordaram um homem em atitude suspeita. Com ele foram encontradas embalagens de entorpecentes semelhante a maconha. O suspeito confessou que em sua residência haviam mais drogas escondidas e ao chegarem ao local, os militares encontraram cerca de 710 gramas de skunk, um revólver, calibre 22, notebooks, aparelhos celulares, uma motocicleta e certa quantia em dinheiro. Um homem que estava no local também foi preso em flagrante.

A dupla foi conduzida e encaminhada, junto com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PM

