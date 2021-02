Segup monta força-tarefa para investigar morte de seis pessoas em Mãe do Rio, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um cabo da PM também sofreu um atentado no município quando saia de um posto de gasolina.

A Polícia Civil investiga a morte de seis pessoas no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Os crimes ocorreram nos bairros Invasão, Novo Horizonte e também nas localidades próximos a essas áreas. Uma das vítimas foi alvejada quando estava em um velório. A força-tarefa foi organizada em caráter de urgência para apurar a morte de seis pessoas no município.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 19h30 da noite de quarta-feira (25) pelo menos seis pessoas foram mortas a tiros em diferentes pontos da cidade. Ainda de acordo com a polícia, cerca de quatro homens estavam armados em um carro e efetuaram os disparos que mataram essas pessoas. Todos os mortos já foram identificados.

A Segup disse em nota que uma comitiva com representantes Polícia Civil, Polícia Militar e CPC Renato Chaves embarcou, no início da manhã desta quinta-feira (25), em um avião do Grupamento Aéreo do Pará (Graesp) em direção a cidade de Mãe do Rio. A força-tarefa foi organizada em caráter de urgência para apurar a morte de seis pessoas no município.

Cabo baleado

Na manhã desta quarta-feira (25), um cabo da polícia foi baleado. A vítima estava saindo de um posto de gasolina na rodovia PA-252 quando foi abordado por um homem em uma motocicleta que efetuou vários disparos contra a vítima. O policial revidou e conseguiu atingir o atirador.

O homem foi identificado como Edson Souza Araújo, chegou a ser socorrido mas morreu no hospital. O policial foi resgatado pelo Samu e encaminhado para o hospital do município de Mãe do Rio e em seguida transferido para o Hospital Metropolitano em Ananindeua. Segundo o comando da PM, o quadro do policial é estável.

Por G1 PA — Belém

