PM interrompe tumulto entre adolescentes custodiados em centro de internação em Marabá

Confornto entre adolescentes em Marabá — Foto: Ascom/PM

Jovens quebraram celas e ameaçaram iniciar um embate com barras de ferro. PMs conseguiram controlar a situação após a chegada.

A Polícia Militar impediu, na tarde desta segunda-feira (18) um confronto entre adolescentes custodiados no centro de internação masculino de Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com a polícia, os jovens estavam armados com barras de ferro. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a PM, um grupo de agentes foi acionado ao local logo no início do confronto. Os custodiados teriam quebrado celas e ameaçaram começar um embate com as barras de ferro.

Após a chegada dos policiais, a situação foi normalizada, segundo a PM. Os agentes também realizaram uma revista nas celas para apreender outros materiais que pudesse oferecer riscos aos custodiados. No entanto, nada foi encontrado.

