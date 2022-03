Cerca de 370 mil pessoas serão prejudicadas com fechamento de agências em 12 municípios do Pará

Das 16 agências que iriam fechar as portas, 4 conseguiram negociar a locação do imóvel para continuar oferecendo os serviços

Mais de 370 mil pessoas de 12 municípios paraenses serão prejudicadas, a partir da próxima semana, com o fechamento das agências dos Correios dessas cidades – algumas encerram as atividades dia 4 e outras dia 15 de abril. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Pará (Sincort) ressaltou, nesta quarta-feira (30), que um dos principais serviços de cidadania que o funcionamento dessas unidades garante é a emissão e regularização de CPF. (As informações são de Natália Mello).

Apenas quatro municípios dos 16 inicialmente afetados pelas mudanças conseguiram reverter o cenário anunciado na última semana e garantir o funcionamento dos postos de atendimento. Atualmente, os Correios funcionam nas 144 cidades do Pará.

Além do Cadastro de Pessoa Física, um dos principais registros do cidadão no Brasil, as agências são responsáveis pela entrega de objetos postais, como cartas e encomendas, e pelo envio de objetos e encomendas das cidades para qualquer local do país e do mundo.

“Na maioria destas cidades, os Correios funcionam como o único serviço público federal. Conseguimos reverter em Portel, Garrafão do Norte, Curionópolis e Canaã dos Carajás, mas as prefeituras estão com dificuldades de entrar em acordo com a administração do órgão federal”, declarou Israel Júnior, presidente do Sincort. No caso de Canaã dos Carajás, o prazo para o fechamento foi adiado, por enquanto, por 90 dias.

De acordo com Israel, os Correios alegam que os imóveis estão com problemas de documentação, mas a verdade, segundo ele, é que há um interesse em redução de gastos e responsabilidades por parte do órgão.

“Em muitos casos, o preço praticado não seria o justo do mercado local e eles querem reduzir, mas o que estão querendo fazer é passar a responsabilidade de organizar um espaço para a prefeitura, para que os Correios trabalhem sem custos. Aí falam em Agência dos Correios Comunitária, em que a prefeitura vai dar espaço, funcionário e só vão entregar documentos e mercadorias, os Correios não teriam mais empregados. Nessas unidades, a prefeitura ficaria 100% responsável. Agora, como é que de uma hora para outra o contrato não serve mais?”, questionou.

Pedidos para manter agências abertas

Em Garrafão do Norte, a prefeita Edilma Alves, junto com o vereador Flávio Sousa, participou de uma audiência na Superintendência dos Correios no Estado do Pará, quando apresentou um ofício solicitando mais informações sobre o fechamento da unidade e pontuou a importância de mantê-la aberta.

“Como agente desenvolvedor e maior operador logístico do Brasil, os Correios ajudam no transporte das encomendas do município, na postagem de cartas e envio de correspondências, assegurados pela Constituição Federal. É, ainda, através deste meio que muitas famílias ausentes do município se comunicam com seus parentes, além de movimentar o comércio local”, declarou a prefeita.

Neste caso, também foi prorrogado o prazo para as negociações dos Correios com a prefeitura para que haja tempo hábil de regularização do imóvel e o funcionamento da agência seja garantido.

Outra cidade, Nova Esperança do Piriá, conseguiu adiar por 30 dias o fechamento das agências. Vereador do município, Benedito Araújo informou que as tratativas no município estão fluindo, no sentido de garantir o funcionamento do posto de atendimento, mas os Correios estariam propondo pagar um valor menor do que era pago anteriormente, dificultando as negociações.

“O proprietário do prédio encaminhou uma carta propondo a renovação do contrato por 12 meses com o mesmo valor que os Correios já pagam hoje, visto que já está em andamento a contratação de um novo prédio para a permanência da agência no município. Resta aguardar a resposta dos Correios se será possível. A nosso pedido, os Correios prorrogaram o fechamento da agência por 30 dias, enquanto se concluem as negociações. Importante porque nosso município é muito carente, as pessoas dependentes dessa unidade não só as que vivem na cidade, mas também na área rural”, declarou Benedito.

Em Água Azul do Norte, a Câmara de Vereadores, por meio do vereador Jorge Carneiro, moveu uma moção de repúdio pelo fechamento da agência, que já funcionava com apenas um agente trabalhando. “Lamentável que ao longo dos últimos anos os Correios estejam passando por um processo de redução de suas estruturas físicas de atendimento, tendo várias agências fechadas por todo o país. A grande maioria das cidades de menor porte são prejudicadas, pois contam seguramente com os serviços ofertados pelos Correios, principalmente aqueles que residem na zona rural. A agência dos Correios de nossa cidade vem funcionando atualmente com número inferior de funcionários ao necessário”, disse o vereador

