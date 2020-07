PM prende dois traficantes em uma Vila de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A guarnição comandada pelo 3° Sargento Maduro, Cabo André Gomes e soldado Paiva, encontraram com o acusado João Diniz Lourenço (Vulgo Maranhão) 04 Pedras de substância análoga a crack e R$119,00 reais em espécie e com Ezequiel Santos da Silva foi encontrado 3 trouxas de maconha dentro do capacete.

