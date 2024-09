PM prende mais de 200 torcedores de Remo, Paysandu e Sport após confronto em Belém | PA

Foto: Reprodução | Em razão do confronto e da segurança dos torcedores, o Conselho deu entendimento de não haver condições da participação dos torcedores visitantes das organizadas do Sport dentro do estádio

A Polícia Militar do Pará prendeu 239 torcedores de Paysandu, Remo e Sport Recife nesta segunda-feira (23/9), após confronto na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Durante a correria, as equipes especializadas da Polícia Militar atuaram de forma célere para coibir o conflito. Todos os detidos foram apresentados na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil, onde estão sendo ouvidos e autuados pelos crimes de associação criminosa, lesão corporal e danos.

Além deles, 32 adolescentes foram apreendidos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE).

O secretário adjunto de Inteligência e Análise Criminal, delegado André Costa, salienta a atuação imediata do sistema de segurança no ocorrido.

“Logo após a ocorrência dos fatos, o policiamento, que já estava pré-ordenado ali nas imediações, realizou a detenção de mais de 200 pessoas, entre elas adolescentes e integrantes de Remo, Paysandu e Sport Recife. Os adolescentes foram encaminhados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), enquanto que os adultos foram encaminhados para a DIOE, a Divisão de Investigações e de Operações Especiais, lá onde serão realizados procedimentos de praxe e responsabilização individual dos participantes no evento de hoje à tarde”, disse.

Em razão do confronto e da segurança dos torcedores, o Conselho deu entendimento de não haver condições da participação das torcidas organizadas do Sport dentro do estádio durante a partida. O jogo conta ainda com reforço no esquema de segurança elaborado com a presença de 10 servidores da Delegacia de Proteção ao Torcedor para que qualquer procedimento seja apurado de imediato.

De acordo com o secretário, a decisão foi comunicada aos representantes das torcidas organizadas. “Tendo em vista os fatos lamentáveis que ocorreram hoje,[segunda-feira] na Avenida Almirante Barroso entre torcedores e torcidas organizadas de Remo, Paysandu e Sport Recife, o Consep, através do Comitê Integrado de Monitoramento de Torcida Organizada e Grandes Eventos, decidiu em conjunto com as torcida de Remo e Sport Recife, que o acesso deles ao estádio da Curuzu se tornou inviável em razão de segurança pública e principalmente em razão da segurança dos próprios torcedores”, salientou.

