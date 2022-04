PM prende mulher que usava a própria filha como disfarce para traficar drogas, no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar faz constantes rondas buscando combater a criminalidade. Diariamente, são detidos vários suspeitos de tráfico de drogas. Um caso em especial chamou a atenção pelas circunstâncias do crime.

Uma mulher foi presa carregando uma bolsa cheia de drogas. Ela usava a própria filha, ainda bebê, como disfarce. A prisão foi realizada no bairro da Agulha, em Icoaraci, distrito de Belém. (As informações são do DOL).

Beatriz Vaz do Nascimento, de 19 anos, confessou que recebeu as drogas de um homem conhecido como “Graveto”. Segundo ela, ficaria com metade do dinheiro da droga que conseguisse vender.

Com a traficante foram apreendidas 39 petecas de pasta base de cocaína, 27 pedras de oxi e 23 trouxinhas de maconha. A mulher foi levada para a seccional de Icoaraci e foi indiciada por tráfico de drogas.

