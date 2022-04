PF cumpre mandados de prisão em operação contra tráfico interestadual de drogas em SP e Pará

PF apreende drogas em Ribeirão Preto durante operação — Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (8), uma operação contra o crime organizado e do tráfico interestadual de drogas.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três mandados de busca e apreensão, um mandado de apreensão de veículo e um mandado de bloqueio de ativos financeiros.

As ações ocorrem na capital paulista, em Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, todos no interior de São Paulo, e Redenção, no Pará.

Em um dos endereços foram apreendidos computadores, celulares e documentos.

Policiais federais participam de operação em Ribeirão Preto, interior de São Paulo — Foto: Divulgação

