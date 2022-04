Homem morre agachado em meio a pneus, e cena choca moradores na fronteira com Paraguai

O homem foi executado por pistoleiros na fronteira. — Foto: Reprodução

A vítima morreu no local de trabalho e o corpo foi identificado pela família.

Romulo Calonga Medina, de 34 anos, foi executado em uma oficina mecânica na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã (MS), nesta sexta-feira (8). O homem morreu agachado em meio aos pneus e a cena chocou curiosos que passavam pelo local.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Romulo aparece de cócoras, em meio aos pneus. De acordo com a polícia paraguaia, a vítima chegava para trabalhar na oficina quando foi atingida.

No local foram encontradas pelo menos 27 cápsulas, de uma arma 9 mm. A polícia disse que os pistoleiros fugiram em um carro, após o crime. (A informação é do G1 MS)

Romulo é brasileiro e o corpo foi identificado pela família da vítima. A polícia nacional do Paraguai foi comunicada sobre o crime, que segue em investigação. O corpo passará por perícia técnica, feita por legista.

Crimes na fronteira

Grávida de gêmeos morre depois de ser baleada em Ponta Porã

Ana Carolina Alhende Aquino, que estava grávida de nove meses de gêmeas, foi executada enquanto estava dentro do carro, em Ponta Porã (MS), cidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, na véspera de Natal, em 2022. Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima estava no carro, junto do marido que seria o principal alvo do atentado.

Quatro pessoas foram executadas a tiros, no dia 5 de abril deste ano, durante a realização de uma festa no bairro Boa Vista, em Ponta Porã (MS), cidade localizada na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Uma quinta vítima também teria sido baleada, mas sobreviveu.

Em julho de 2021, Mateo Martínez Armoa, de 21 anos, e Anabel Centurion Mancuelo, de 22, foram executados com mais de 35 tiros em uma choperia na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, vizinha da brasileira Ponta Porã (MS). Horas antes do crime, os paraguaios Mateo e Anabel trocaram declarações de amor nas redes sociais (leia os posts aqui). Veja vídeo abaixo.

O crime que vitimou o casal aconteceu durante a noite do dia 26 de julho. Segundo a polícia paraguaia, os pistoleiros deixaram um bilhete, escrito em espanhol, preso à cabeça do jovem e com assinatura de “Justiceiros da Fronteira”: “Favor não roubar.”

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2022

