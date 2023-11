PM que investigava milícias é assassinada na porta de casa no RJ

A policial militar Vaneza Lobão, que investigava a atuação de policiais ligados a milícias no Rio de Janeiro, foi assassinada na sexta-feira (24/11), em Santa Cruz, zona norte da capital fluminense.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência por meio das redes sociais. De acordo com a corporação, Vaneza foi baleada por tiros de fuzil por criminosos que estavam na porta de sua residência.

O grupo estava escondido em um carro preto e fugiu após os disparos. O crime ocorreu por volta das 21h30.

“Informações preliminares indicam que criminosos armados atiraram contra a policial em seu veículo, na porta de sua residência, e fugiram. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foi acionada ao local, assim como a Delegacia de Homicídios da Capital”, divulgou a Polícia Militar nas redes sociais.

Cabo da Polícia Militar, Vaneza era lotada na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar do Rio, vinculada à Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

O órgão tem, entre outras atribuições, a função de receber denúncias e instaurar sindicâncias contra militares. Dentre os casos analisados, estão os de PMs ligados a milícias.

Integrante das milícias preso

Na madrugada de sábado (25/11), um miliciano foi preso por policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar em Santa Cruz, durante uma diligência para capturar criminosos envolvidos na morte da militar.

“Com o criminoso, uma arma de fogo foi apreendida. A ocorrência ainda está em andamento”, divulgou a polícia. A corporação também divulgou um cartaz solicitando informações sobre os envolvidos no crime.

“Disque denúncia pede informações que possam identificar os envolvidos na morte da cabo da Polícia Militar em Santa Cruz. Recompensa: R$ 5 mil”, consta no cartaz.

Luto

Segundo a corporação, Vaneza tinha 31 anos e fazia parte da PM desde 2013. Nas redes sociais, a nutricionista Andreza Lobão, irmã mais velha da militar, lamentou a morte.

“Você sempre será o amor da minha vida, minha filha, minha melhor amiga. A sua lealdade com os seus jamais será esquecida. Covardia, revolta, é o que meu coração sangra. Daria a minha vida para você viver em meu lugar”, escreveu. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Vaneza.

Fonte: Metrópoles / Foto: Reprodução / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2023/20:44:23

