PM recupera carreta carregada de milho que foi roubada no Mato Grosso; suspeito baleado

Policiais militares de Barra do Bugres (MT) recuperaram uma carreta carregada com 47 toneladas de milho, ontem à noite, na MT-247. Na ação, quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante pelos crimes de formação de quadrilha, roubo e porte ilegal de arma. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre uma carreta bitrem roubada, em Nova Mutum, que estaria a destino do município de Lambari d’Oeste pela rodovia estadual.

Segundo a denúncia, o veículo estava carregado com milho e sendo escoltado por um Renault Sandero. Em diligências, os militares localizaram e abordaram a carreta, que estava ocupada por um homem e uma mulher. Questionados sobre a procedência do veículo, o suspeito confessou o roubo e disse que receberia quantia em dinheiro após a entrega em seu destino final. Os suspeitos ainda confirmaram que estavam sendo escoltados pela Sandero.

Outras equipes policiais foram acionadas, fizeram varreduras pelas entradas e saídas da cidade e localizaram o carro, com três ocupantes. Ao se aproximarem para abordagem, os criminosos reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo contra a PM, que revidou a ação e atingiu um dos homens, que foi detido na sequência, junto com os outros dois suspeitos.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre .32 com cinco munições intactas e um aparelho bloqueador de sinal de veículos. Ao serem perguntados sobre o crime, confirmaram a versão do suspeito detido anteriormente. Os criminosos ainda disseram que teriam rendido o motorista do veículo e liberado ele na cidade de Tangará da Serra.

Em contato com as equipes da cidade, foi confirmado que a vítima foi até a delegacia e registrou queixa de roubo. Diante dos fatos, todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade para registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/07/2023/05:25:27

