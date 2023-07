Flamengo bate Grêmio e está perto da final da Copa do Brasil

Gabigol e Bruno Henrique em comemoração tradicional (Foto| Reprodução)

Mengão consegue grande vantagem e decide a classificação no Rio de Janeiro

O Flamengo está muito próximo de disputar mais uma final da Copa do Brasil, a segunda seguida. Na noite desta quarta-feira (26), o rubro-negro carioca venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0, dentro da Arena e abre grande vantagem para o confronto da volta, podendo perder por até um gol de diferença. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa e Thiago Maia.

Um detalhe curioso é que Gabigol ainda errou um pênalti, defendido por Gabriel. O duelo da volta acontece somente no dia 16 de agosto, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar a partir das 21h30.

O Tricolor Gaúcho precisa reverter a vantagem e vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, a decisão vai para os pênaltis.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/07/2023/05:25:27

