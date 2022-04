PMs interrompem show da funkeira Tati Zaqui com fuzis; veja

Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, a câmera está focada na cantora Tati Zaquie de repente o foco vira para dois policiais que chegam ao local (Foto:Reprodução/ Redes Sociais)

A festa era uma espécie de ‘calourada’, uma forma de recepção para os alunos de Medicina

No último sábado (09), policiais armados com fuzis interromperam o show da funkeira Tati Zaqui, em Ponta Porã (MS), na região de fronteira com o Paraguai. A festa era uma espécie de “calourada”, uma forma de recepção para os alunos de Medicina de diversas universidades. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que vai apurar a conduta dos policiais. (As informações são do G1 MS).

Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, a câmera está focada na cantora Tati Zaqui e, de repente, o foco vira para dois policiais que chegam ao local. Um dos militares aparece com um fuzil empunhado, bate com a arma em uma caixa de som e grita para que o som seja desligado. ““Desliga essa p**** aqui, c******”, grita o policial, enquanto a cantora sai do palco assustada. Veja:

Com base na versão da Polícia Militar, os policiais que aparecem no vídeo “emitiram a ordem clara para que o som fosse desligado, mas os músicos ignoraram a norma legal e continuaram com o evento”. O evento só foi encerrado quando os policiais entraram no local com os fuzis. O responsável pelo evento foi qualificado por Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheio.

Ainda de acordo com a nota da PM, o atendimento da equipe foi solicitado por vizinhos ao espaço onde ocorria o show, já que “o barulho excessivo e da interdição das ruas em torno do clube, estava dificultando o trânsito dos pedestres e circulação dos motoristas”.

