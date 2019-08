PMs recebem 3,5 mil novos coletes, armários e armamentos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governo do Pará entregou na manhã desta quinta-feira (1º de agosto) 3.500 novos coletes balísticos e 508 armários à Polícia Militar. O próprio governador Helder Barbalho participou da solenidade, ao lado do comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior. A entrega ocorreu em frente ao Almoxarifado Central da corporação, no Complexo Operacional da PM, em Belém. Armamentos também foram entregues.

