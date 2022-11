Trabalhador reage a assalto e bandido se dá mal, no Pará

Ele foi amarrado por populares. Foto: Reprodução

A tentativa de assalto ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (17)

A tentativa de assalto foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (17), na altura da comunidade do rocha, na Rodovia Dom Elizeu 112 do Montenegro há 5 quilômetros de Bragança.

De acordo com informações, o suspeito, que não foi identificado, se passou por passageiro e pegou uma corrida com mototaxista e no caminho, anunciou o assalto e chegou a ferir o trabalhador na altura do pescoço.

O trabalhador reagiu e conseguiu imobilizar o assaltante. Alguns populares chegaram e amarraram o bandido.

Uma equipe do Samu, foi acionada para prestar socorro ao bandido que estava bastante machucado, após os atendimentos pré-hospitalares ele foi encaminhado para o hospital municipal para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local para averiguar a situação e colher informações, o bandido quando receber alta médica, será encaminhado para Delegacia para as devidas providências cabíveis.

