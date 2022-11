Pneu se solta de caminhão, atravessa pista e atinge mulher em frente à rodoviária de Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local e fez o atendimento a mulher que foi levada ao Pronto Socorro da cidade.

Um pneu que se soltou de um caminhão, atravessou a rodovia BR-163 e atingiu uma mulher que estava na frente da rodoviária de Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 15h40 deste sábado (26). (veja o vídeo acima).

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local e foi acionada por populares. Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos à mulher, que foi levada ao Pronto Socorro.

De acordo com informações do Samu, a vítima foi identificada como Ana Cláudia Menezes de 43 anos. Ela chegou a convulsionar no local do acidente. O estado da vítima é considerado delicado.

Populares informaram que a mulher teria acabado de desembarcar em Santarém e estava aguardando a pessoa que iria lhe buscar. A vítima faria uma prova de concurso público neste domingo (27). (Com informações de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022/22:19:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...