Policial penal é detido após disparar arma de fogo em balneário de Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Segundo informações, o suspeito efetuou um disparo após discussão com uma mulher na tarde deste sábado (26).

Na tarde deste sábado (26), por volta das 14h, um policial penal identificado como Adailson Silva de Abreu, foi preso após ameaçar e disparar uma arma de fogo, no balneário Fonte Azul, em Itaituba.

De acordo com relatos, Adailson teria se desentendido com uma mulher, quando ameaçou ela e efetuou o disparo. No local estava um cabo da Polícia Militar (PM), que imediatamente fez a abordagem do suspeito, apreendeu a arma e acionou uma guarnição da PM.

Não há informações sobre o motivo do disparo. O policial penal foi conduzido, juntamente com a arma, para a delegacia de Polícia Civil para que fosse realizado os procedimentos cabíveis. (Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022/22:11:13

