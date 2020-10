Polícia aborda ambulância com sirene ligada e descobre que ‘paciente’ era 1,5 tonelada de maconha

Agentes da PRF abordaram suspeitos em posto da fiscalização de MS — Foto: PRF/Divulgação – Homens estavam vestidos com jalecos e seguiam viagem com o giroflex e a sirene do veículo ligados. Dupla confessou o crime, segundo a investigação. Caso aconteceu em Ponta Porã (MS).

Dois homens são presos transportando mais de 1,5 t de maconha em ambulância

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que transportavam pouco mais de 1,5 tonelada de maconha em uma ambulância. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (7), no posto de fiscalização Capey, na BR-463, em Ponta Porã, região sul do estado.

De acordo com a investigação, os suspeitos estavam vestidos com jalecos e seguiam viagem com o giroflex e a sirene do veículo ligados, como se estivessem transportando algum paciente. Segundo os agentes, a ambulância estava toda paramentada com itens de salvamento.

Presos por tráfico

Ao abrir a parte traseira do veículo, a polícia descobriu que, na verdade, não tinha “paciente” nenhum, e sim diversos fardos de maconha, que totalizaram 1.536 kg. Os dois homens então confessaram, segundo a investigação, que saíram de Ponta Porã com destino a Três Lagoas, região leste do estado, onde residem.

A dupla também disse que cada um receberia R$ 10 mil como recompensa pelo transporte. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. O caso será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.

08/10/2020 11h27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...