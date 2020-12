Polícia apreende 70 tabletes de cocaína em veículo abandonado em porto no bairro do Jurunas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Delegado Jarson Silva, em exercício na direção da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), foram realizadas abordagens no desembarque dos veículos de transporte de passageiros, sendo que um dos carros não realizou o desembarque. Os agentes foram até ele e perceberam que o carro estava abandonado. Uma revista foi feita, quando encontraram a droga na parte de trás do veículo.

De acordo com a PC, a operação iniciou após denúncia anônima informar que veículos de transporte de passageiros estaria transportando drogas pela cidade. Um grupo de policiais seguiu até a um porto situado na avenida Bernardo Sayão e fez campana até a chegada do carro.

Polícia Civil (PC) realizou a apreensão de 70 tabletes de cocaína durante operação nesta sexta-feira (18), no bairo do Jurunas, em Belém.

