Foragido condenado a 30 anos de prisão é recapturado em Floresta do Araguaia, no PA

(Foto:Reprodução) – O suspeito foi condenado pelos crimes de latrocínio, homicídio, assalto a carro forte e estupro de vulnerável.

Um homem foragido da Justiça foi recapturado para cumprimento de sentença condenatória de 30 anos de reclusão no município de Floresta do Araguaia, sudeste do Pará. O suspeito é foragido dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após uma denúncia do crime de estupro de vulnerável praticado pelo homem, que usava um nome falso. O homem foi localizado na feira do município e encaminhado para a unidade policial, onde policiais identificaram que o suspeito estava foragido da Justiça.

O homem foi condenado pelo crime de latrocínio, assalto a carro forte e homicídio. Durante o depoimento na delegacia, o suspeito confessou ainda ser membro de uma facção criminosa. O indiciado foi preso e se encontra a disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...