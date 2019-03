Polícia apreende armas e munições dentro de embarcações no Marajó

Duas pessoas também foram presas durante ação policial(Foto:Divulgação)

A Polícia Civil apreendeu armas de fogo e munição em uma embarcação que servia de ponto de armazenamento irregular de produtos inflamáveis, em Breves, na Ilha do Marajó, neste final de semana. No local, foram presos em flagrante Elielson Ferreira Marques e Eraldo Socorro Nunes Leal. A ação ocorreu após a equipe da Polícia Civil receber informações de que dois barcos estariam atracados no Porto Hidroviário e que no interior das embarcações estariam escondidas diversas armas de fogo, munições e gasolina armazenada de forma irregular.

Segundo informações, as armas estariam sendo utilizadas de forma ostensiva dentro das embarcações e que os tripulantes já teriam inclusive efetuado disparos durante as viagens, causando pânico entre os passageiros. De imediato, a equipe policial foi ao local, onde identificou as embarcações.

Durante buscas na área, a equipe policial apreendeu três armas de fogo, duas delas de calibre 12 e outra de calibre 22; 38 munições de calibre 22; sete munições calibre 12 e 800 litros de combustível armazenado de forma irregular. Os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Breves.

Por:Redação Integrada ORM/O LIBERAL

