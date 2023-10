Madeira sem nota fiscal e no valor de mais de R$ 27.300 é apreendida no sudeste do Pará

(Foto:Divulgação/Sefa) – A fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, no km 15 da Rodovia Transamazônica Km em São João do Araguaia, sudeste paraense, divisa com o estado do Tocantins apreendeu, no domingo (15), 2.213 estacas e 90 mourões de acapu, madeira brasileira de origem amazônica.

“A mercadoria estava numa carreta e um veículo bitrem que foram abordados por uma equipe da Polícia Militar na PA-150, no município de Nova Ipixuna/PA, com destino a Marabá/PA. Como os condutores não apresentaram documento fiscal relativo a madeira, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, que remeteu o caso à Sefa, por meio de ofício”, informou o coordenador da unidade Carajás, Rafael Brasil.

A carga foi avaliada em R$ 27.312,46 e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 9.340,87, referentes ao ICMS e multas. Após os procedimentos a madeira foi encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá/PA.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/16:03:46

