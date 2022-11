Polícia apreende cocaína, crack e maconha e investiga suspeitos de tráfico em Marabá (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Todo entorpecente foi apreendido e a investigação continua para que os responsáveis por essa droga sejam devidamente identificados e responsabilizados criminalmente”, informou a Polícia Civil. (Com informações do g1 Pará).

As drogas estavam em tabletes e pequenos pacotes prontas para distribuição. Não havia ninguém na casa no Bairro São Félix quando a polícia chegou e, com isso, não houve prisões.

Segundo a PM, havia mais de 2 quilos de cocaína, 1,8 quilos de crack e mais de 2 quilos de maconha, além de caderno com anotações do tráfico e materiais de pesagem e para embalar.

A polícia aprendeu drogas em uma casa em Marabá, no sudeste do Pará, na quarta-feira (16) durante investigações contra uma quadrilha de tráfico de drogas. Cocaína, crack e maconha em tabletes foram apreendidos em um residência que seria usada pelos criminosos.

Apreensão ocorreu em uma residência que seria usada por quadrilha para distribuição no sudeste do Pará.

