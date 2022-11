Armas usadas por desmatadores no Pará são enviadas para uso ou destruição pelo Exército

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O órgão reforçou que porte ilegal de armas e a invasão de unidades são crimes com penas que, somadas, chegam a cinco anos de prisão, além de multa. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Mais de 100 armas e de 750 munições apreendidas nos últimos anos em áreas de desmatamento na região de Altamira, no sudoeste do Pará, foram doadas ao Exército para uso ou destruição. A ação foi divulgada nesta quarta-feira (16), pelo Ministério Público Federal (MPF).

You May Also Like