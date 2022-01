Mulher é presa após enfiar faca nas costas do companheiro, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mulher identificada como Bianca teria furado o homem, com quem tem um relacionamento, após uma discussão. A Polícia Militar foi acionada e a mulher foi encaminhada para a seccional da Sacramenta. As informações Roma News

(Foto:Reprodução) – Uma mulher acabou presa na tarde deste domingo, 23, após enfiar uma faca nas costas do companheiro, na passagem Alzira, no bairro do Curió Utinga, em Belém.

