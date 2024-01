Polícia apreende maquinário e madeira em serraria ilegal no Amazonas

Manaus/AM – Os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamp), na manhã de quinta-feira (11), apreenderam mais de 60 m³ de madeira serrada e maquinário; e prendeu um homem, de 35 anos, em uma serraria ilegal, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo os policiais militares que atenderam à ocorrência, por volta das 8h, a equipe policial recebeu uma denúncia sobre a serraria que estava funcionando sem licenciamento ambiental. O material apreendido está estimado em mais de R$ 220 mil.

‌Na ocasião, um homem foi preso. Ele, o maquinário e a madeira serrada foram encaminhados para a delegacia de polícia de Manacapuru.

Crime ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes configura crime ambiental; sujeitando seus autores às penalidades previstas em Lei.

