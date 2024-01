Ministério confirma análise preliminar para pedido de duplicação da BR-163 de Sinop ao Pará

O Ministério dos Transportes confirmou, ao Só Notícias, que está em análise preliminar o pedido de duplicação de um trecho de aproximadamente 1 mil quilômetros entre Sinop e Miritituba, no Pará. A obra não constava no contrato de concessão assinado em 2022 e a solicitação para executar a duplicaçõa foi feita pela concessionária que administra o trecho.

O Ministério explicou, em nota encaminhada ao Só Notícias, que a Via Brasil apresentou “proposta de otimização e readaptação do contrato”, nos termos de uma portaria publicada no ano passado pelo governo federal. O documento estabeleceu novas regras para remodelagem de contratos de concessões rodoviárias. A proposta feita pela concessionária contempla a duplicação.

Além do Ministério dos Transportes, o pedido de remodelagem de contrato de concessão com a Via Brasil passará por análise também da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

No ano passado, conforme Só Notícias já informou, o governador Mauro Mendes se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pediu recursos para duplicar a BR-163, de Sinop e a divisa com o Pará (cerca de 280 km). O tráfego nesse trecho aumentou muito nos últimos anos com milhares de carretas transportando soja, milho, carne, madeira até o porto em Miritituba.

Em novembro, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), disse que o governo federal prioriza a duplicação da rodovia. “Estamos trabalhando para destravar, com a otimização dos contratos, a duplicação de Sinop até Miritituba, no Pará, para facilitar o escoamento da produção em Mato Grosso, que é o Estado que mais cresce em produção no país”, declarou Renan, na ocasião.

