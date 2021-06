Polícia faz operação contra facção atuante com tráfico e lavagem de dinheiro, no PA, AP, e MT

A Delegacia Especial de Fronteira de Mato Grosso deu apoio, ontem, na operação “Voragem”, desencadeada pela Polícia Civil do Amapá para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico drogas e lavagem de capitais.

Desses, acordo com a assessoria, foram quatro mandados de prisão em Cáceres – residência do líder da organização – um de busca e apreensão em Pontes e Lacerda e os demais nos municípios de Santana (AP) e Santarém (PA).

Durante cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos cerca de R$ 23 mil, arma de fogo calibre 38, 15 munições calibre 38, 11 munições calibre 9mm, uma motocicleta, substâncias entorpecentes, bem como, farto material/anotações com movimentações financeiras/contabilidade da organização criminosa que servirá para identificar outros suspeitos no decorrer das investigações.

A operação tinha o objetivo de prender os integrantes da organização criminosa, os quais, em liberdade, continuavam a atuar com a venda de entorpecentes e efetuar a lavagem de capitais. O líder do grupo criminoso que está recolhido na Cadeia Pública de Cáceres, sendo apontado como responsável por coordenar toda a ação criminosa, direcionando a forma de agir grupo no município e na cidade de Santana (AP).

Nas investigações, foi apurado que a maior parte dos integrantes da associação criminosa pertencia a mesma família, incluindo a esposa e a mãe do líder, que também foram alvos de mandados da operação.

Outros integrantes da organização criminosa eram responsáveis pelo transporte de entorpecentes de Santarém (PA) a Santana (AP), onde eram comercializadas e transportadas através de embarcações.

Após a venda, outros investigados recolhiam os valores adquiridos com o tráfico de drogas incorrendo no crime de lavagem de capitais. O dinheiro era depositado e movimentado em contas bancárias de terceiros, as quais eram indicadas pela liderança, no intuito de dissimular a origem e propriedade dos valores.

No curso da investigação, além da apreensão de substâncias entorpecentes, a Polícia Civil apreendeu R$ 118,7 mil, valores provenientes do tráfico de drogas, fato que ocorreu em 16 de agosto do ano passado.

