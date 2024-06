Polícia Civil apreende 5 toneladas de carnes de animais silvestres em feira de Abaetetuba

Imagem mostra o material apreendido na traseira de uma caminhonete da Polícia Civil. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Dois homens foram presos em flagrante e o material apreendido, incinerado.

Cerca de cinco toneladas de carnes de animais silvestres que estavam sendo comercializadas de forma ilegal em uma feira em Abaetetuba, nordeste do Pará, foram apreendidas pela Polícia Civil, na terça-feira (18). Dois homens foram presos em flagrante pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que realizou toda a ação.

Durante as investigações, coordenadas pela Delegacia de Proteção Animal (Depa), ficou comprovado que as carnes dos animais eram comercializadas de maneira ilegal, muitas delas escondidas em diversos pontos da feira. “Durante a abordagem, alguns dos autores conseguiram fugir em razão do elevado número de pessoas no local, mas a equipe policial conseguiu capturar dois suspeitos. Além da operação realizada na feira da cidade, foram instaurados oito procedimentos por crimes contra a fauna, sendo apreendidos sete pássaros da fauna silvestre”, contou o delegado Dilermano Tavares, diretor da Demapa.

Durante o andamento da operação, um suspeito foi flagrado subtraindo peças de carnes de animais silvestres já apreendidas pela equipe, motivo pelo qual foi realizada sua captura e conduzido a delegacia de Abaetetuba onde foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de furto simples, conforme prevê o artigo 155 do Código Penal.

Descarte Após realização de exame pericial e constatação de que o material apreendido estava impróprio para consumo, foi realizada a incineração das carnes. As investigações continuam para responsabilização de outras pessoas já identificadas que estavam cometendo o ilícito penal.

Maus-tratos Durante a apuração policial, de denúncias realizadas pelo Disque-denúncia 181, foi constatado maus-tratos a dois cães que eram agredidos pelo tutor, oportunidade em que foi instaurado inquérito por portaria e o autor indiciado pelo crime de maus-tratos a animais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2024/17:00:45

