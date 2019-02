Polícia Civil apreende 81 kg de maconha no Pará

Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Pará apreendeu, na noite desta quinta-feira (21), em torno de 81 quilos de maconha em formato de tabletes. As drogas estavam no interior de uma casa, no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. No local, foi preso em flagrante Adriano Scerni Fortunato. A apreensão é resultado de investigação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) em conjunto com policiais militares da Rotam e do Serviço de Inteligência da PM. As drogas e o preso foram conduzidos para a sede da Denarc.

Segundo o delegado Augusto Potiguar, diretor da Denarc, o flagrante foi resultado de denúncia anônima. Após receber as informação, a equipe policial realizou investigações para apurar os informes sobre a existência de uma quantidade de drogas na área da Cidade Nova. Assim, ressalta o delegado, efetuaram a abordagem na casa citada na denúncia e constataram a existência das drogas no local.

No imóvel, os policiais encontraram 81 tabletes de erva seca em formato prensada. Tudo foi recolhido e vai passar por perícia de constatação no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O preso foi conduzido para a Denarc, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém, para prestar esclarecimentos. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficará preso à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia.

Fonte: Polícia Civil\PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...