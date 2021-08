Polícia Civil apreende traficantes interestaduais de droga

Traficantes levavam supermaconha (Foto| Divulgação/PC)

As detidas já foram presas pelo mesmo crime, há um ano, durante outra Operação da PC, a “Lua Nova”, que foi deflagrada em agosto de 2020

A Polícia Civil do Pará prendeu, na madrugada deste sábado (28), duas mulheres em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, na cidade de Dom Eliseu, região nordeste do Pará.

Com as investigada foram encontrados cerca de 30 quilos de drogas do tipo skank, que é considerada a “supermaconha”, ou seja, uma droga mais potente que a maconha.

O entorpecente estava sendo transportado, dividido em 37 tabletes, em malas de viagens, que estavam no bagageiro de um ônibus de transporte interestadual, que vinha do estado do Rio de Janeiro, com destino a capital paraense, mas segundo as investigações, o destino da droga era o município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins.

A PC aponta as duas mulheres como integrantes de uma facção criminosa, e seriam especializadas no transporte de armas e drogas entre os estados do Pará e Rio de Janeiro. As detidas já foram presas pelo mesmo crime, há um ano, durante outra Operação da Polícia Civil, a “Lua Nova”, que foi deflagrada em agosto de 2020. Uma das acusadas deveria utilizar tornozeleira eletrônica, mas no momento da prisão não utilizava o monitoramento.

A ação foi feita por agentes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), com apoio da Polícia Civil Carioca.

Autor: Agência Pará em sábado, 28/08/2021, 22:04

