Santarém é sede de capacitação do Programa Primeira Infância no Suas

A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) sediou de 23 a 27 de agosto, uma capacitação do Programa Criança Feliz (PCF) sobre o “Método Cuidado para o Desenvolvimento da Criança (CDC)”.

A capacitação foi realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) responsável pela coordenação do Programa Primeira Infância no Suas, por meio da Coordenadoria de Proteção Social Básica, no Centro Regional de Governo.

Participaram as secretárias de Assistência Social do município e do estado, supervisores e visitadores do PCF de Santarém e dos municípios de Óbidos, Prainha, Belterra, Jacareacanga, Terra Santa, Novo Progresso, Oriximiná e Itaituba.

A capacitação consistiu em aulas teóricas e práticas. Na quinta-feira (26), grávidas e mães colaboraram com a atividade prática sobre como ocorre o atendimento do Método Cuidado para o Desenvolvimento da Criança.

“Essa foi uma capacitação permanente do Programa Criança Feliz. Santarém é a cidade polo da região e como sempre com apoio técnico da Semtras nos possibilitou a realização dessa capacitação. É importante que todos participem dessas capacitações, todos segurando juntos na mesma mão e caminhando juntos, porque no final quem sai sempre ganhando são as famílias que mais precisam da assistência social nesse momento”, destacou o Multiplicador do PCF, Luiz Carlos.

“Foram dias intensos e tivemos diálogos construtivos no Cuidado para o desenvolvimento da Criança. Foi um momento de troca e de produção de saberes”, avaliou a Coordenadora do Programa Criança Feliz de Santarém, Luiza Amazonas.

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, participou da capacitação. “Como é importante depois de estarmos há mais de um ano vivenciando a pandemia da covid-19, receber a equipe da Seaster e do Programa Criança Feliz sediando essa capacitação. É essencial estarmos todos cada vez mais alinhados para poder oferecer o melhor atendimento para nossa população.”

