Polícia Civil de Rurópolis e Núcleo de Apoio à Investigação prendem foragido da Justiça

(Foto:Reprodução) – Por volta das 13h desta terça-feira (15), a Polícia Civil de Rurópolis em ação conjunta com o Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Santarém prenderam Cleyton Cardoso da Silva, foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas cometido em Vitória do Xingu, no Pará.

Após levantamento, constatou-se que o suspeito estava escondido na zona Rural de Rurópolis, distante 217 km do município de Santarém. Cleyton Cardoso da Silva trabalhava em uma fazenda situada em um local de difícil acesso, onde vivia tranquilamente. (Com informações da Polícia Civil).

De posse dessas informações, uma equipe do NAI dirigiu-se até a localidade e deram voz de prisão ao indivíduo, e o conduziram para prestar esclarecimentos ao Delegado de Rurópolis Ariosnaldo Vital Filho.

O crime

No dia 18 de janeiro de 2022, a polícia deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas no município de Vitória do Xingu, no Pará. Ao chegar na residência de Cleyton Cardoso, mais conhecido como “Kekel”, para cumprimento do pedido de busca e apreensão, o suspeito fugiu.

Após intensas buscas na área de mata da comunidade da Baixada, no Km 27, os policiais não obtiveram êxito na sua captura. Na referida data foram encontradas em sua residência aproximadamente 340 gramas de entorpecentes, aparentando ser maconha. A esposa do suspeito, Keiliane da Silva Carvalho e o material ilícito foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 15/03/2022/16:02:12

