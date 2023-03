Polícia Civil de Rurópolis investiga golpes do pix agendado e orienta população para se prevenir

(Foto:Reprodução) – O fato está se tornando rotina nos grandes centros urbanos, a pessoa chega à restaurantes, lojas de conveniências, distribuidora de bebidas e até salão de beleza passa como cliente idôneo ganha a confiança do vendedor, por já ter quitado o consumo em outras ocasiões, mas sempre de pequenos valores, até realizar uma compra de produtos com valores elevados e ao ficar na posse do bem desaparece, deixando o vendedor desorientado e com grande prejuízo.

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a prática criminosa de crime de estelionato que segundo a vítima, dono de uma distribuidora de bebidas do município de Rurópolis, acabou vendendo produtos de sua distribuidora no valor de R$ 1.000,00 mil reais a uma mulher.

Após ganhar a confiança do comerciante, afirmava que o pagamento seria agendado mediante pix para cair em conta naquele mesmo dia da compra. Fato este que não ocorreu, e depois de várias tentativas para fazer contato com a estelionatária a mesma passou a deixar de visualizar e responder as mensagens encaminhadas pelo dono da distribuidora.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher já foi identificada pois já há outro boletim de ocorrência de novembro de 2022 denunciando um empréstimo de aproximadamente de R$ 400,00 reais em que a mesma conseguiu a confiança da vítima alegando que precisava do valor para uma emergência. A estelionatária prometeu que devolveria o valor no outro dia, mas passou a não responder mais as mensagens do credor, inclusive o bloqueando no aplicativo de WhatsApp.

A Polícia Civil informou que a suspeita já foi identificada e está tomando as medidas legais cabíveis em benefícios de suas vítimas, pois mesmo buscando contato com a mulher, cuja a profissão é cantora a mesma se recusa a ser notificada para prestar esclarecimentos nos autos do inquérito policial.

Como agem?

O delegado informou que os autores desse golpe se aproveitam da popularidade do Pix para enganar as vítimas. Os criminosos compram produtos sem realmente efetuar o pagamento e usando comprovantes bancários falsos. O agendamento, em si, não configura golpe, por isso que o credor deve ficar atento a negociação.

A Polícia Civil explica como funciona o golpe e como se prevenir:

A vítima passa o valor de pagamento e a chave Pix para o golpista;

O criminoso, agindo de má fé, após ganhar a confiança do credor agenda o pagamento para horas ou dias depois e cancela a transferência;

O golpista envia o comprovante de agendamento alterado por meio de ferramentas de edição de imagens, fazendo a vítima acreditar que o pagamento foi efetuado;

E o grande prejuízo é que o produto ou serviço é entregue ao golpista, mas o vendedor não recebe o valor acordado.

Orientações

O delegado orienta que o vendedor busque sempre referências do cliente e por se tratar de uma transação instantânea, sempre confira o saldo e desconfie caso o Pix demore a cair em sua conta bancária. Ressalta também que somente entregue os produtos ou serviços após a confirmação de que o valor acordado foi transferido para sua conta. É a melhor forma de venda.

O delegado afirma que o “Golpe do Pix Agendado” configura crime de estelionato, por isso, é necessário fazer um boletim de ocorrência para inícios das investigações o que inclusive pode resultar nas prisões preventivas dos golpistas.

Quem pratica o crime de estelionato pode receber uma pena de reclusão 1 a 5 anos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/03/2023/09:55:03 com informações da PC/PA

