Polícia Civil deflagra operação para prender faccionados de rede criminosa atuante em Santarém e região

(Foto: Reprodução) – Na manhã de quinta-feira (26), a Policia Civil do Pará, por intermédio da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ª RISP), deflagrou a terceira fase da Operação “Ozymandias”.

A operação tem o intuito de desmantelar uma rede criminosa integrada por membros de facções envolvidos com o tráfico de drogas e crimes diversos praticados nos munícipios de Curuá, Santarém e Óbidos.

Segundo o Delegado Jardel Guimarães, Superintendente do Baixo e Médio Amazonas, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, frutos de uma investigação de inteligência realizada durante o período de 6 (seis) meses.

Foram apreendidas drogas, dinheiro, armas, celulares e munições usadas em crimes. Para a operação foram escalados 35 Policiais Civis, lotados nas Delegacias e Unidades Policiais da circunscrição da 12ª RISP, entre delegados, escrivães e investigadores, além de 11 Viaturas da Polícia Civil do Pará.

“A operação continua para prender mais integrantes dessas facções criminosas que atuam na região. A Superintendência do Baixo e Médio Amazonas segue Diretrizes de Combate ao Tráfico de Drogas em todo o estado pela Delegacia Geral e Diretoria de Polícia do Interior da Polícia Civil do Estado do Pará”, relatou Jardel Guimarães.

Fonte: Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/15:23:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...