Caminhão cai em ribanceira após motorista dormir ao volante em Pacajá

(Foto: Reprodução/Jailson Pereira)- Em um vídeo gravado em um aparelho celular, mostra o exato momento em que diversas pessoas que passavam pelo local após o acidente, tentam cortar parte das ferragens do veículo para retirar os ocupantes. O acidente foi registrado por volta de meio-dia desta quinta-feira (6), na rodovia BR-230, no município de Pacajá, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações repassadas à nossa equipe, o caminhão baú saiu de Goiânia, no estado de Goiás, e estava transportado verduras para um supermercado da cidade de Pacajá. Ao chegar no trecho da rodovia, mais conhecido como “ladeira da velha”, o motorista teria dormido ao volante, e quando percebeu já havia entrado em uma curva, ele ainda teria tentado retomar o controle da direção do veículo, mas não conseguiu e o caminhão acabou caindo em uma ribanceira.

Em outro vídeo, é possível ver a distância entre as margens da rodovia e ponto exato onde o veículo foi parar. A ribanceira que o caminhão acabou caindo é de aproximadamente 70 metros de altura. De acordo com relatos de quem presenciou a cena, no caminhão estavam 3 pessoas que não tiveram as identidades relevadas, o motorista morreu ainda no local, já o segundo passageiro foi socorrido e encaminhado para o hospital de Pacajá, e não corre risco de morte. Em um vídeo gravado por celular aparece a vítima sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma mulher chega a conversar com o sobrevivente, que em estado de choque agradece por estar vivo. Já terceiro ocupante, não teve ferimentos, apenas escoriações pelo corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou equipes até o local para atender a ocorrência e controlar a trafegabilidade de veículos no trecho. As causas seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/12:48:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...