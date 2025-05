Polícia Civil do Pará prende líderes de facção que planejavam ataques a agentes de segurança

Foto: Reprodução | Os suspeitos são investigados por planejar a execução de um investigador da Polícia Civil e de um sargento da Polícia Militar lotados no município.

A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), deflagrou nesta quarta-feira (7) a segunda fase da operação “Arcanjo”, que resultou na prisão de sete pessoas apontadas como lideranças de uma facção criminosa com atuação em Inhangapi (PA). Os suspeitos são investigados por planejar a execução de um investigador da Polícia Civil e de um sargento da Polícia Militar lotados no município.

Os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Inhangapi, no Pará, e também em Blumenau (SC), Centro do Guilherme (MA) e São Luís (MA), com o apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.

“Esta operação visa conter ameaças diretas à vida de agentes públicos. Todos os presos hoje são apontados como líderes de uma facção criminosa com atuação organizada e articulada, que tinha como alvo agentes de segurança que atuam em Inhangapi”, explicou o delegado Gabriel Batista, diretor do NIP.

Atuação interestadual e prisões qualificadas

Para viabilizar as prisões simultâneas, a ação contou com o apoio operacional dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, Castanhal e Capanema, da 12ª Seccional de Polícia Civil, além das equipes da Polícia Civil do Maranhão e de Santa Catarina.

Segundo a delegada Marcela Brilhante, titular do NAI de Castanhal, os investigados têm longa ficha criminal. “São indivíduos de alta periculosidade, com antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e envolvimento direto com organização criminosa. Essa operação é fundamental para enfraquecer essas lideranças locais e proteger a integridade dos nossos agentes e da população”, destacou.

Flagrante e apreensão de drogas

Além dos mandados de prisão preventiva, um sétimo suspeito foi preso em flagrante, durante a operação, com uma quantidade significativa de entorpecentes e apetrechos usados no tráfico de drogas, no município de Castanhal. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.

Todos os suspeitos detidos foram apresentados às respectivas unidades policiais para os trâmites cabíveis e, em seguida, encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.

A primeira fase da operação Arcanjo, realizada em setembro de 2024, já havia resultado na prisão de dois investigados, demonstrando a continuidade das ações estratégicas da Polícia Civil no combate ao crime organizado no Pará.

Fonte: Agência Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/10:11:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...