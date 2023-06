Governo do Estado concede linha de crédito com juros baixos para mototaxistas do Pará

(Foto:Reprodução) – O governador do Estado, Helder Barbalho, assinou a liberação de uma linha de crédito a profissionais mototaxistas do Pará. A assinatura ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), na sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em Belém. Os recursos serão descentralizados pelo Detran por meio de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e o CredCidadão.

A parceria surgiu a partir de entendimentos da categoria com a direção do Detran. O crédito terá um prazo de 60 meses para pagar e com juros reduzidos de apenas 0,5%. O objetivo é renovar a frota e melhorar a segurança de trânsito para mototaxistas e usuários, a partir da aquisição de veículos e equipamentos de segurança, a exemplo de capacete, luvas e coletes, dentre outros acessórios.

Helder afirmou que a parceria valoriza uma categoria fundamental para o transporte do cidadão. “A realidade é que não tem uma cidade que não tenha mototaxista, o que cabe a nós reconhecer essa importância e buscar melhorar esses serviços cada vez mais para melhor atender aos clientes. “O mototaxista precisa melhorar a roupa, o capacete e a qualificação pessoal. Estamos aqui criando uma condição diferenciada para que haja uma renovação desses serviços, mas temos que garantir que esse benefício chegue a todo o Estado”, enfatizou o governador.

Helder ressaltou, ainda, que a frota beneficiada observe a obrigação contratual do CredCidadão de preservação ambiental. “Um Estado que será sede da COP 30 em 2025 não pode financiar a ampliação das emissões que causem transtorno ao meio ambiente. Tem que ser modelo de motocicleta com redução de gás carbônico para mudarmos a lógica dessas emissões. Peço ao Detran e ao CredCidadão que acompanhem e ajudem nesse compromisso”, ponderou.

Segundo o diretor-geral do CredCidadão, Brasilino Assunção, inicialmente serão concedidos R$ 10 milhões para cerca de 500 mototaxistas da Região Metropolitana de Belém. “Depois vamos dobrar essa quantidade, perfazendo um total de mil mototaxistas beneficiados em um primeiro momento até chegar a todos os municípios”, informou. De acordo com o diretor, já a partir da próxima segunda-feira será assinado um termo de compromisso com as entidades representativas da categoria para que se possa apresentar a relação dos beneficiários.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, lembrou a agilidade com que o crédito foi viabilizado pelo governo e a importância de garantir a segurança para profissionais do trânsito. “Agilizamos a viabilização desse crédito por entender que os mototaxistas precisam desse apoio para terem condições de trabalhar com mais segurança e oferecer o melhor serviço a quem precisa desse meio de transporte, sempre muito utilizado pela população do Pará”, destacou Coelho.

O crédito representa um momento histórico para a categoria. “É um momento de festa e esperado há muitos anos. Acho que cada um vai ter direito, cada associação e cada sindicato, acho que aqui é um momento único que nós estamos tendo para que possamos ter melhores condições de trabalho e dar o melhor para os nossos clientes”, disse Alessandro Félix da Silva, representante estadual dos trabalhadores em motocicletas, motoboys e mototaxistas do Pará.

Para o diretor do Sindicato Estadual dos Mototaxistas, Marcelo Souza, a pandemia prejudicou o ganho do mototaxista, ao mesmo tempo em que as motocicletas ficaram velhas e os trabalhadores sem condições financeiras de trocar o veículo, o que agora será possível com a ajuda do governo. “Quero agradecer muito ao Governo do Estado, por ter olhado pra nossa categoria com muito carinho. E esse crédito chegou no melhor momento”, declarou.

