Senai Santarém oferece vagas em seis cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional

Unidade do Senai em Santarém — Foto: g1 Santarém/Arquivo

Há cursos na modalidade presencial e também online, com turmas em horários variados.

O Senai de Santarém, no oeste do Pará, está com inscrições abertas seis cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. A oferta atende às demandas crescentes do mercado local, especialmente nas áreas de construção civil, mecânica e logística.

Segundo o diretor do Senai de Santarém, Peter Rasera, os cursos foram estrategicamente escolhidos para atender as necessidades do mercado, que está em plena expansão na cidade.

“Estamos oferecendo cursos que vão desde pedreiro, almoxarife e eletricista predial na área da construção civil, e também de mecânico de motocicletas, leitura e interpretação de desenho técnico mecânico e gestão de suprimentos”, disse.

A cidade de Santarém tem vivido um momento de transformação, com um aumento significativo nas construções verticais e na demanda por profissionais capacitados em diversas áreas.

Os cursos oferecidos pelo Senai seguem um modelo de ensino híbrido, com 80% das aulas acontecendo no ambiente virtual e 20% de forma presencial nos laboratórios da instituição. Dependendo do curso, a porcentagem de aulas práticas pode ser maior. E também há cursos com 100% de aula presencial, como o de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar os links disponibilizados pelo Senai e preencher as informações necessárias, incluindo RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência, além de um e-mail e telefone para contato.

Os cursos atendem a diferentes níveis de escolaridade, com requisitos que variam de acordo com a área escolhida. “Alguns cursos exigem ensino fundamental completo, enquanto outros, especialmente na área de gestão e logística, podem exigir ensino médio completo ou incompleto. É importante que os candidatos estejam atentos a esses detalhes durante a inscrição”, orientou Rasera.

Curso: Pedreiro

Período de inscrição: Até 16 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 16 anos, ensino fundamental incompleto

Período do curso: 16/12/2024 a 19/03/2025

Turno: Tarde

Carga horária: 220h

Semipresencial

Curso: Mecânico de Motocicletas

Período de inscrição: Até 15 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo (6º ao 9º ano)

Período do curso: 16/12/2024 a 19/03/2025

Turno: Tarde

Carga horária: 220h

Modalidade: Presencial/Online

Curso: Almoxarife

Período de inscrição: Até 08 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo (6º ao 9º ano)

Período do curso: 09/12/2024 a 12/03/2025

Turno: Manhã

Carga horária: 220h

Modalidade: Online

Curso: Eletricista predial

Período de inscrição: Até 02 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo (6º ao 9º ano)

Período do curso: 03/12/2024 a 06/03/2025

Turno: Manhã

Carga horária: 220h

Modalidade: Semipresencial

Curso: Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico

Período: Até 16 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo

Período do curso: 16/12/2024 a 10/01/2025

Turno: Noite

Carga horária: 40h

Modalidade: Presencial

Curso: Gestão de Suprimentos

Período: Até 10 de dezembro

Requisitos: Idade mínima de 16 anos, ensino médio incompleto

Período do curso: 16/12/2024 a 10/01/2025

Turno: Tarde

Carga horária: 100h

Modalidade: Online

Observações:

Para todos os cursos, as inscrições podem ser feitas no site do Senai ou pelo telefone 93 99112-7518.

Certifique-se de verificar os detalhes e realizar a inscrição dentro do prazo estipulado para cada curso.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/15:51:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...