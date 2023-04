Polícia Civil prende 5 pessoas por tráfico de drogas e associação criminosa, em Altamira

(Foto:Reprodução) – Cinco pessoas foram presas em Altamira, durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar do Pará, deflagrada na terça-feira (4), para reprimir o tráfico de entorpecentes e combater organizações criminosas responsáveis pelos homicídios na região sudoeste do Pará.

A “Operação Hefesto” – nome emprestado da mitologia grega referente ao deus da tecnologia, podendo ser também das armas – contou com a participação de 20 policiais cumprindo 8 mandados de busca e apreensão e de duas prisões preventivas, com 5 pessoas autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação.

“Estamos atentos aos fatos que ocorreram nos últimos dias na região de Altamira. Além disso, estamos ampliando nossas frentes investigativas para identificar e prender criminosos que tiveram participação nos crimes de homicídio que ocorreram na região. Com essas prisões e após os interrogatórios teremos mais informações para investigar as ocorrências e prosseguiremos com a responsabilização criminal dos autores”, contou o delegado-geral Walter Resende.

Foram apreendidas quase dois quilos de entorpecentes, 1 revólver calibre 38 com 4 munições intactas e 1 carregador de pistola calibre .40 com 10 munições intactas.

Um dos presos na operação tinha mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Comarca de Altamira e era também investigado por associação ao grupo criminoso que a Polícia Civil vem desmontando em recentes operações. As investigações apontam que os demais suspeitos também fazem parte de um grupo criminoso, envolvido no assassinato de duas pessoas na última quinta-feira (30).

Após a lavratura dos procedimentos, os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Penal, onde estão à disposição da justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações da PC, em 05/04/2023/16:17:53

