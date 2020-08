Polícia Civil prende dois irmãos suspeitos de ameaçar moradores em bairro da Cidade de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A arma calibre 20 de coronha serrada, uma faca estilo tática usadas no delito foram apreendidas pelos policiais. O armamento estava escondido no interior da casa dos suspeitos.

(Foto:Via WhatsApp) – Após investigações, a Polícia Civil conseguiu prender no início da tarde desta segunda-feira (03) dois homens (irmãos)suspeitos de ameaçar moradores do bairro Tom Alegria II ,em Novo Progresso.

