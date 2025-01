Assessora de vereador de Novo Progresso tem residência furtada; suspeito é preso em flagrante

Foto: Divulgação/ 46º BPM | Na noite desta quarta-feira (29), por volta das 23h40, a Polícia Militar de Novo Progresso realizou a prisão em flagrante de um indivíduo acusado de furto a uma residência no bairro Jardim Paraíso. O imóvel pertence a assessora do vereador Naldo.

Abordagem e prisão

Durante rondas ostensivas na Rua Santa Ana, no bairro Rui Pires de Lima, a guarnição da área 02 avistou um homem em atitude suspeita, carregando duas mochilas. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado pela equipe policial.

Após a abordagem, o suspeito foi identificado como Lorivan R. Durante a revista, os policiais encontraram em posse do suspeito diversos objetos de origem duvidosa, entre eles:

01 (um) notebook identificado como patrimônio da Câmara Municipal de Novo Progresso;

05 (cinco) frascos de perfume;

02 (duas) camisas;

07 (sete) sabonetes;

01 (um) relógio;

01 (um) pacote de absorvente;

02 (dois) frascos de shampoo;

02 (duas) mochilas.

Confissão e condução à delegacia

Durante o interrogatório preliminar, Lorivan confessou que os itens haviam sido subtraídos de uma residência localizada no bairro Jardim Paraíso, que é a residência da assessora do vereador Naldo.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, juntamente com os produtos furtados, para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil agora dará continuidade às investigações para apurar todos os detalhes do crime.

Investigação em andamento

A equipe policial segue investigando se há outros envolvidos no crime ou se o suspeito já possuía histórico criminal. A reportagem seguirá acompanhando o caso e trará novas atualizações conforme o avanço das investigações.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/07:30:41

